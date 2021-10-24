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  • Kadıköy'de istifa sesleri yankılandı! Başkan Ali Koç tribünden seyretti
Spor

Kadıköy'de istifa sesleri yankılandı! Başkan Ali Koç tribünden seyretti

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Protestoları seyreden Ali Koç, takım soyunma odasına girdikten sonra içeri girdi.

24 Ekim 2021 Pazar 21:50 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 21:50
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Trabzonspor 'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe Kadıköy'de de Alanyaspor'a yenildi. Sarı-Lacivertli takım, evinde konuk ettiği Alanyaspor 'a da son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybetti.

Kadıköy'de tribünlerde istifa sesleri yükseldi. Başkan Ali Koç, tribünlerdeki protestoları seyrettikten sonra takım soyunma odasına girince içeri girdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN OYUNCULARA SERT TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli takımın Alanyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından önce yönetime, sonra da futbolculara sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'a kaybeden, Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'a da kaybedince, taraftarların öfkesi yüksek oldu.

Maçın ardından sarı-lacivertli takım, tribünlere gitti. Fakat taraftarlardan, takıma tepki geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklindeki tezahüratlarla futbolculasrı proteto etti.

Taraftarın bu tepkisinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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