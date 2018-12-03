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Kadıköy'de maç sonu Ersun Yanal tepkisi

Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa maçındaki 2-2'lik sonucun ardından Ersun Yanal lehine tezahüratlar yaptı.

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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçının ardından tribünlerde tek ses vardı.

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son düdüğünün ardından eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, takımı da ıslıklarla protesto etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta sonunda 14 puanla düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alıyor.

(Sporx)

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