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Kadıköy’de süper düello! Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak dev mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Sarı-Lacivertliler, 9 sezon sonra 3’te 3 yapıp liderliğini sürdürmeyi hede iyor. Bordo-Mavililer ise Kadıköy’deki 22 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’in üçüncü haftası Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak müthiş düelloya sahne olacak. Ülker Stadı’da saat 21.45 başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Lige müthiş bir başlangıç yapan Fener, Trabzon’u devirerek hem 9 sezon sonra 3’te 3 yapmak hem de liderliğini devam ettirmek için mutlak galibiyeti hedefliyor.

TRABZON ZAFER BEKLİYOR

Kanarya gibi sezona 2’de 2 ile başlayan Trabzonspor da zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve iddiasını ortaya koymayı planlıyor. Bordo-Mavililer, ayrıca 22 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanında bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

LİGDE son oynadığı 6 maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda yaptığı son 13 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon’a karşı yaptığı 47 dev maçta da mağlubiyet yaşamadı.

EZELİ REKABETTE FENER ÖNDE

Kanarya, ligde son 14 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’a karşı ise geride kalan 47 yıllık rekabette çıktığı 123 maçta 48 galibiyet, 37 beraberlik ve 38 de yenilgi aldı. Fener, ligde oynanan 92 karşılaşmada da Bordo-Mavililer’e galibiyetlerde 37-23 önde bulunuyor. Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı ev sahibi olduğu resmi ve özel 59 maçta 27 galibiyet alırken, 11 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

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