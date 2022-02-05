Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

IHA 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:49 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:49

Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, "Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli tribünler karşılaşmanın 61. dakikasında geriye düşülmesinin ardından 64. dakika "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.