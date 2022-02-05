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Spor

Kadıköy'de ''Yönetim istifa'' sesleri

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçta tribünler yönetime tepkide bulunarak istifaya davet etti.

IHA5 Şubat 2022 Cumartesi 20:49 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:49
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Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, "Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli tribünler karşılaşmanın 61. dakikasında geriye düşülmesinin ardından 64. dakika "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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