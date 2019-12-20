Kadıköy’den çıkış yok

Star Spor 20.12.2019 01:03 - Güncelleme: 20.12.2019 01:03

KANARYA pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde Beşiktaş’a karşı sahasında kurduğu büyük üstünlükle rakibinin önüne çıkacak. Fenerbahçe, Kara Kartal ile Kadıköy’de oynadığı maçlarda son olarak 17 Nisan 2005’teki lig maçında 4-3’lük bir yenilgi almıştı. Sarı-Lacivertliler bu tarihten sonra sahasında mağlubiyeti unuttu.

25 GOL ATTI, 13 GOL YEDİ

Fenerbahçe bu dönemde rakibi ile 2’si Türkiye Kupası, 15’i de lig olmak üzere 17 maç yaparken, 10 galibiyet (Birisi hükmen 3-0), 7 de beraberlik elde etti, taraftarı önünde mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı. Sarı-Lacivertli takım evinde, Kartal’a 25 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Fener, Galatasaray ile oynanan derbiler de dikkate alındığında 2005’ten bu yana kaybetmeme serisini daha da büyüttü

FENER EVİNDE ÇOK ATIYOR

Sarı Kanarya iki ezeli rakibi ile 2005’ten bu yana 35 karşılaşmaya çıkarken 21 galibiyet, 14 beraberlik elde etti. Toplam attığı gol sayısı 54’e ulaştı, kalesinde ise 22 gol gördü. Öte yanda bu maç öncesi Fener bu sezon ligde evinde 21 kez fileleri havalandırırken sahasında en fazla gol atan takım oldu. Kalesinde deplasman maçlarında 13 gole engel olamayan Beşiktaş, ilk 10 içerisinde en çok gol yiyen takım.