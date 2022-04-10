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Spor

Kadıköy'e derbi akını

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçın tüm biletleri tükenirken, havanın güzel olmasını fırsat bilen taraftarlar, erken saatlerde Kadıköy'e akın etti.

IHA10 Nisan 2022 Pazar 17:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 17:39
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ederken, taraftarlar da derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri, satışa çıktıktan 12 saniye sonra biterken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler, güzel havayı da fırsat bilip, Kadıköy'e akın etti. Erken saatlerde stat çevresine gelerek toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlar yaparak karşılaşmaya hazırlandı. Emniyet güçlerinin yoğun önlemler alması da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Kadınlar Euroleague Finali'nde Sopron ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin mücadelesini de stadyumda bulunan skorboardlardan yayınlayarak, stada erken gelen taraftarların karşılaşmayı izlemesini sağladı.

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