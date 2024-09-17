Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan son şampiyon Galatasaray, Avrupa maçları nedeniyle ertelenen 3. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. CimBom'da sakatlıkları bulunan Arjantinli yıldız Icardi ve Faslı hücumcu Ziyech'in yanı sıra; erteleme tarihinden sonra transfer olan Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği oynayamayacak. Öte yandan Sarı kırmızılılarda erteleme tarihinde kadroda olan Kerem Aktürkoğlu da Benfica'nın yolunu tuttu.

10 MAÇIN 8'İNİ CİM-BOM KAZANDI

Sarı-Kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, bu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı. İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan'ın 23 golüne karşın G.Antep, 10 kez fileleri havalandırabildi. Cim-Bom, G.Antep'e karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken birinde ise berabere kaldı. İç sahada rakibine 12 gol atan G.Saray, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

GOL UMUDU MİCHY BATSHUAYI

Sakatlığı nedeniyle Icardi'den; statü gereği ise Osimhen'den faydalanamayacak olan Cim-Bom'un gol yollarında en önemli ismi Michy Batshuayi olacak. Okan Buruk'un, Belçikalı forveti, ileri uçta tek başına oynatması bekleniyor. Diğer eksiklerin de yokluğunda Galatasaray'ın; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, eksiklerle çıktığı karşılaşmadan galibiyet alarak 21 Eylül'de Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı maça 5'te 5 yaparak çıkmış olmak istiyor.