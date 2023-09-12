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Spor

Kadın basketbolunda 44.sezon heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 44. sezon, çarşamba günü yapılacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de Fenerbahçe, 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

12 Eylül 2023 Salı 14:56 - Güncelleme:
Kadın basketbolunda 44.sezon heyecanı
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Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

FENERBAHÇE, SON YILLARA DAMGA VURDU

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray'ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

TAMAMLANAN SON 5 SEZONUN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Fenerbahçe, tamamlanan son 5 sezonu şampiyonlukla bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve kupa sayısını 17'ye yükseltti.

2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

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