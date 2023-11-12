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Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

12 Kasım 2023 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ertuğrul Yolcu yönetecek.

Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'la geçti.

İki ekip, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.

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