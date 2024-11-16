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Spor

Kadın futbolunda derbi zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftası zorlu derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Beşiktaş'ı konuk edecek.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Kadın futbolunda derbi zamanı: Fenerbahçe-Beşiktaş
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk edecek.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başlayacak. KArşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertli takım, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, topladığı 16 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini arayacak.

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