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Spor

Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da mücadele edecek

Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek 4. Ranking Serisi'nin hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da mücadele edecek
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Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenecek 4. Ranking Serisi'nde mücadele edecek. Milli güreşçiler, 12 Temmuz'da hazırlıklarını tamamlayarak Macaristan'a gidecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'daki 4. Ranking Serisi için Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde 1 Temmuz'da başlayan kampta Kazakistan Milli Takımı sporcularının da katılımıyla çalışmalarını sürdüren kadın güreşçiler, 12 Temmuz'da hazırlıklarını tamamlayarak bu ülkeye gidecek.

Öte yandan İstanbul'da 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Yıldız Milli Takımı da büyüklerle birlikte Sarıyer'de kamp yapıyor.

Büyükler Kadın Milli Takımı, Macaristan'daki 4. Ranking Serisi sonrası bu ülkede kalarak 17-26 Temmuz tarihlerinde farklı ülkelerin de katılımıyla gerçekleştirilecek kampta çalışmalarına devam edecek.

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