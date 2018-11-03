Kadın milli güreşçiler Balkan şampiyonu

Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, 7 altın ve 2 gümüş madalyayla şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takımın 7 altın, 2 gümüş madalyayla 200 puan toplayarak birinci olduğu belirtildi. Arnavutluk'un 130 puanla ikinci, Yunanistan'ın ise 110 puanla üçüncü sırada yer aldığı aktarıldı.

Milli takımın altın madalyalarını 57 kiloda Sinem Köroğlu, 59 kiloda Şuheda Özcan, 62 kiloda Şule Kabak, 65 kiloda Gamzenur Adakan, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul, 76 kiloda Mehtap Gültekin'in, gümüş madalyalarını ise 57 kiloda Nurife Duman, 59 kiloda Özge Fındıkçı'nın elde ettiği kaydedildi.