Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kadın milli güreşçiler Balkan şampiyonu

Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, 7 altın ve 2 gümüş madalyayla şampiyon oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, 7 altın ve 2 gümüş madalyayla şampiyon oldu.
 
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takımın 7 altın, 2 gümüş madalyayla 200 puan toplayarak birinci olduğu belirtildi. Arnavutluk'un 130 puanla ikinci, Yunanistan'ın ise 110 puanla üçüncü sırada yer aldığı aktarıldı.
 
Milli takımın altın madalyalarını 57 kiloda Sinem Köroğlu, 59 kiloda Şuheda Özcan, 62 kiloda Şule Kabak, 65 kiloda Gamzenur Adakan, 68 kiloda Kadriye Aksoy, 72 kiloda Merve Pul, 76 kiloda Mehtap Gültekin'in, gümüş madalyalarını ise 57 kiloda Nurife Duman, 59 kiloda Özge Fındıkçı'nın elde ettiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA