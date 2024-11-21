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Spor

Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. oldu

Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi derecesine ulaşarak dünya şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. oldu
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Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

Şampiyonanın grup aşamasında Litvanya'yı 12-4, İskoçya'yı 5-4, Estonya'yı 5-4, İsveç'i 7-5, Macaristan'ı da 12-2 mağlup eden Türkiye, Norveç'e 10-6, İtalya'ya 11-7, İsviçre'ye 10-4 ve Danimarka'ya 8-7 yenildi.

Ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında kalarak elendi ancak 6'ncılığı elde ederek Avrupa şampiyonasındaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Milliler, 2025'in mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için piste çıkacak.

  • Avrupa Curling Şampiyonası
  • Türkiye Kadın Milli Takımı
  • Dünya Şampiyonası Katılımı

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