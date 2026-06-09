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Spor

Kadın Milliler, Malta deplasmanında farklı kazandı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında Malta'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

IHA9 Haziran 2026 Salı 22:44 - Güncelleme:
Kadın Milliler, Malta deplasmanında farklı kazandı!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta son hafta maçında deplasmanda Malta'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle 13. puanla 2. sırada yer aldı.

Stat: Centenary

Hakemler: Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic, Maja Petravic

Malta: Maya Cachia, Alexandra Gatt (Emma Xuereb dk. 70), Tammy Falzon (Amy Bello Catania dk. 78), Emma Lipman, Shona Zammit, Emma Sophia Flannery (Veronique Mifsud dk. 84), Rachel Cuschieri, Brenda Borg (Nicole Sciberras dk. 70), Kailey Willis, Maria Farrugia, Jade Flask, (Nyorah Celeste dk. 70)

Teknik Direktör: Manuela Tesse

Türkiye: Gamze Yaman, Fatma Şakar (Ece Tekmen dk. 79), Eda Karataş, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Selen Gül Altunkulak, Melike Pekel (Melike Öztürk dk. 57), Ebru Topçu, Miray Cin (Vildan Kardeşler dk. 57), Cansu Nur Kaya (Halle Houssein dk. 46), Ece Türkoğlu (Kader Hançar dk. 46)

Teknik Direktör: Necla Kıragası

Goller: Alexandra Gatt (dk. 7 k.k.), Ece Türkoğlu (dk. 38), Selen Gül Altunkulak (dk. 52) (Türkiye)

Sarı kartlar: Kezban Tağ (Türkiye), Tammy Falzon, Shona Zammit (Malta)

  • Kadın Futbol
  • 2027 Dünya Kupası
  • Malta Maçı

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