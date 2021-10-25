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Spor

Kadın Milliler Sırbistan'a konuk oluyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:12
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FK Metalac Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Katalin Sipos yönetecek. Anita Vad ile Judit Kulcsar'ın yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Kata Tünde Balint üstlenecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında İstanbul'da Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye, 6 takımlı grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki maçını da kaybeden Sırbistan'ın ise puanı bulunmuyor.

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