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Spor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi heyecanı başlıyor

ING Kadınlar Süper Ligi'ne çıkacak son takımın belli olacağı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi yarın başlayacak. Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın ardından bir üst lige çıkan diğer takım bu seride belli olacak.

AA9 Mayıs 2023 Salı 13:46 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi heyecanı başlıyor
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Tarsus Belediyesi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne (TKBL) çıkacak takımın belli olacağı final serisi yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kocaeli'de başlayacak serinin programı şöyle:

Yarın:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

12 Mayıs Cuma:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

16 Mayıs Salı:

18.00 Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-İzmit Belediyespor (Alanya 75.Yıl)

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