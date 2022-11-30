İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6401
  • EURO
    19,3287
  • ALTIN
    1054.6
  • BIST100
    4967.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 13:24 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Metro Enerji Spor Salonu'da karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki maçta takımlar birer kez kazandı. Fenerbahçe evinde 74-56, Galatasaray da sahasında 69-63'lük skorla parkeden galip ayrıldı.

Ligde bu sezon Fenerbahçe 82.2 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla, Galatasaray ise 71.7 sayı, 33.2 ribaund ve 20.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Hücumda sarı-lacivertlileri Kayla McBride, sarı-kırmızılıları da Kamile Nacickaite sırtlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.