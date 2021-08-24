Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! İşte ilk haftanın maçları

AA 24 Ağustos 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 11:55

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Ömer Onan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti

"İki senedir pandemi ile çok ciddi mücadele ediyoruz." diyen Onan, "Çok zor günler geçiriliyor. Umudumuz bu sezon pandemi koşullarının biraz daha rahatlaması ve gündemimizden çıkması. Çok uzun zamandır seyircisiz oynuyoruz. Kulüplerimizin de maddi kayıpları oluyor. Bu sezona yüzde 50 seyirciyle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde finansal kriterlerin uygulandığını hatırlatan Onan, "Naklen yayın ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Pandemi şartları ve ekonomi bizi zorluyor. Mali denetim ve lisans talimatımızı uygulamaya ING Basketbol Süper Ligi'nde başladık. Belli bir disiplin altına alıp ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda sezon içinde kulüplerimizde eskiden olduğu gibi oyunculara para ödenememesi ve basketbolcuların bırakıp gitmesi durumlarının yaşanmadığını gördük. Herkes denk bütçelerini yaptı. Bunu da yavaş yavaş Kadınlar Süper Ligi'nde de uygulamak istiyoruz. Oyuncular, genel menajerler ve antrenörler için denk bütçeler önemli. Buna alıştıktan sonra işlerimiz daha rahat yürüyecek ve sıkıntılar olmayacak." diye konuştu.

İyi bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunan Ömer Onan, "Herkes inşallah hedeflediği yerlerde bitirir. Sakatlığın olmadı, pandeminin gündemimizden çıktığı bir sezon oynamayı diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer ise geride kalan sezonu sorunsuz tamamladıklarını aktararak, "Daha önce hiç yaşamadığımız ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz pandemi ortamına rağmen sizlerin büyük desteğiyle geçtiğimiz sezonu sorunsuz olarak tamamladık. Bu süreçte emeği geçen tüm kulüp temsilcilerine, idari ve teknik heyetlere ve sporcu kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok zor günlerdi. Umarım yasaklamaları ve kısıtlamaları azaltarak sezonumuzu sorunsuz bir şekilde bitiririz. Tüm takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

İLK HAFTA EŞLEŞMELERİ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda 14 takım mücadele edecek.

Ligin ilk haftasında oluşan eşleşmeler şöyle:

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor

Beşiktaş-Nesibe Aydın

Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Antalya 07 Basketbol

Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

BOTAŞ-Galatasaray

Fenerbahçe-Çankaya Üniversitesi