Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, yarın başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, saat 18.00'de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
7 Ekim Cumartesi:
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Ahmet Cömert)
16.00 ÇBK Mersin-Bursa Uludağ Basketbol (Servet Tazegül)
8 Ekim Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)