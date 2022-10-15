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Spor

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda zafer Sırbistan'ın

Sırbistan, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda zafer Sırbistan'ın
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2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.

Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

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