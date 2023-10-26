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Spor

Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, Panathinaikos'u devirdi

Kadınlar EuroCup'ta deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 71-62 mağlup etti.

26 Ekim 2023 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, Panathinaikos'u devirdi
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında Yunan kulübü Panathinaikos'u 71-62 yendi.

Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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