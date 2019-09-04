Kadro dışı bırakılan Levent Gülen affedildi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 4.haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

2019-2020 sezonu öncesi teknik heyet ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Levent Gülen dün affedildi ve takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Kadro dışı kaldığı sürede alt yapı tesislerinde bireysel antrenmanlarına devam eden Levent Gülen lige verilen milli arada kendini toplamakta kararlı. (İHA)