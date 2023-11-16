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Spor

Kadro dışı bırakıldı! Kongo Milli Takımı'nda Jackson Muleka krizi

Moritanya maçı kadrosuna alınmama kararını boykot ederek stadyuma gitmeyen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jackson Muleka, milli takımda kadro dışı kaldı. Kararı, teknik direktör Sebastien Desabre aldı. İşte detaylar...

16 Kasım 2023 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Kadro dışı bırakıldı! Kongo Milli Takımı'nda Jackson Muleka krizi
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Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, milli takımıyla sorunlar yaşadı.

Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi.

Demokratik Kongo Milli Takım Teknik Direktörü Sebastien Desabre, Lilepo ile birlikte Jackson Muleka'yı kadro dışı bırakma kararı verdi.

Jackson Muleka, daha önce Kongo formasını 15 kez terletip 3 kez fileleri havalandırmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 20 resmi maça çıkan Kongolu yıldız 1242 dakika sahada kalarak 5 gol ile skora katkı sağladı.

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