Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka, milli takımıyla sorunlar yaşadı.

Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi.

Demokratik Kongo Milli Takım Teknik Direktörü Sebastien Desabre, Lilepo ile birlikte Jackson Muleka'yı kadro dışı bırakma kararı verdi.

Jackson Muleka, daha önce Kongo formasını 15 kez terletip 3 kez fileleri havalandırmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 20 resmi maça çıkan Kongolu yıldız 1242 dakika sahada kalarak 5 gol ile skora katkı sağladı.