A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçların önemine vurgu yapan Vincenzo Montella "Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor." dedi.

BAZI İSİMLER NEDEN YOK?

Kadroda olmayan oyuncular için gelen soruya yanıt veren Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı;

"Genel olarak şöyle bir değerlendirmede bulundu. Sezon sonuna geldik ve futbolcularımızın dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli dönemin eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadromuza birkaç genç futbolcuyu da ekledik. Eksik olan futbolcular konusunda şöyle bir değerlendirmede bulundum, zor bir sezon geçiren ve ufak tefek sakatlıkları bulunan oyuncuları dahil etmedik. Mert gibi. Avrupa şampiyonasından sonra pek dinlenme fırsatı bulamamıştı. Hem onları korumak adına hem de Emirhan konusu. 1.5 aydır oynayamadı. Şu anda onu kadroya alıp onu riske atmak istemedim. Değerlendirmelerde futbolcularımızı koruyacak ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacak şekilde tercih ettim. Aynı konu Aral Şimşir için de geçerli. Riskli olabileceğini düşündük ve o yüzden kadroya almadım."

Kadro seçimi için Montella ayrıca, "En iyi kadroyu seçtim şu andaki, her zaman yaptığımız gibi. Gençleri de seçtim. Onlarla birlikte zaman geçirip bir şeyler katmak istiyorum. Bazı isimler yok, sakatlıklar geçirdi. Ben futbolcuların sezon sonunda dinlenmelerine dair çok önem veriyorum. Yeni sezona iyi başlasınlar, sonrasında değerlendirmeler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"NEYİ KASTETTİĞİNİZİ ANLAMIYORUM"

Forvet seçimleri ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Montella "Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan Montella, "Biz de bu konuda çok üzgünüz. Kendisi de çok üzgün. Beklenildiğinin aksine biraz daha uzun sürdü bu sakatlık. Beklentilerin dışında olaylar gelişti. Umarım yakın zamanda çalışmalara başlar ve bize katılma fırsatı bulur." dedi.