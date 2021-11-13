2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında evinde Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlık krizi devam ediyor. A Milli Takım'da sakat oyuncular arasına Ozan Tufan da dahil oldu. Ozan Tufan, Cebelitarık maçının kadrosundan çıkarıldı. Ozan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.
A Milli Takımımızda orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü evinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 resmi maçta forma giyerken skora katkıda bulunamadı.