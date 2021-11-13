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Spor

Kadrodan çıkarıldı! Milli Takım'da Ozan Tufan'dan kötü haber

A Milli Futbol Takımımızın antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Ozan Tufan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçına yetişip yetişmeyeceği ise daha sonra belli olacak.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:25
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında evinde Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlık krizi devam ediyor. A Milli Takım'da sakat oyuncular arasına Ozan Tufan da dahil oldu. Ozan Tufan, Cebelitarık maçının kadrosundan çıkarıldı. Ozan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.

A Milli Takımımızda orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü evinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

OZAN TUFAN, WATFORD'TA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 resmi maçta forma giyerken skora katkıda bulunamadı.

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