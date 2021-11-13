13 Kasım 2021 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:25

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında evinde Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlık krizi devam ediyor. A Milli Takım'da sakat oyuncular arasına Ozan Tufan da dahil oldu. Ozan Tufan, Cebelitarık maçının kadrosundan çıkarıldı. Ozan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.

A Milli Takımımızda orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.



A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü evinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



OZAN TUFAN, WATFORD'TA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 resmi maçta forma giyerken skora katkıda bulunamadı.