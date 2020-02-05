İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9817
  • EURO
    6,5952
  • ALTIN
    299.12
  • BIST100
    122105
Spor

'Kadronun hakkını veremiyor hocam'

Kadrosunda Onazi, Olcay Şahan, Rodallega, Estupinan gibi yıldız futbolcuları bulunan Denizlispor'da Abdullah Avcı sesleri...

05.02.2020  13:40 - Güncelleme: 05.02.2020  13:45

Sezona Yücel İldiz’le start veren ve tecrübeli teknik adamla sadece 7 hafta çalışan Denizlispor yönetimi ardından Mehmet Özdilek’le anlaşmaya varmış yeşil beyazlı ekip 13 haftada 15 puan toplamıştı.

DENİZLİSPOR ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞTÜ

Pazartesi günü Göztepe ile son derece kritik bir maça çıkan ve dişli rakibiyle puanları paylaşan Denizlispor cephesinde huzursuz bir hava hakim olurken, 5 haftadır 3 puan yüzü görmeyen yönetimin Mehmet Özdilek’le yollarını ayırmayı düşündüğü hatta Başkan Ali Çetin’in Abdullah Avcı ile temasa geçtiği öğrenildi. Devre arasında Onazi, Ben Youssef ve Özgür Çek gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katmasına karşın galibiyet serisi yakalayamadığı gibi sürekli aşağıya doğru bir iniş yaşayan Denizlispor’un Abdullah Avcı’yla görüştüğü belirtilirken, başarılı çalıştırıcının kendisine yapılan teklifi reddettiği bildirildi.

MEHMET ÖZDİLEK KADRONUN HAKKINI VEREMİYOR DÜŞÜNCESİ VAR

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen Avcı’nın Avrupa’ya göz kırptığı ifade edilirken, Denizlispor yönetiminin Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuca göre Mehmet Özdilek ile yola devam edip etmeme kararını bir kez daha düşünecekleri kaydedildi.

Seçimden önceki son 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan Trump'a soğuk duş!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.