'Kadronun hakkını veremiyor hocam'

05.02.2020 13:40 - Güncelleme: 05.02.2020 13:45

Sezona Yücel İldiz’le start veren ve tecrübeli teknik adamla sadece 7 hafta çalışan Denizlispor yönetimi ardından Mehmet Özdilek’le anlaşmaya varmış yeşil beyazlı ekip 13 haftada 15 puan toplamıştı.

DENİZLİSPOR ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞTÜ



Pazartesi günü Göztepe ile son derece kritik bir maça çıkan ve dişli rakibiyle puanları paylaşan Denizlispor cephesinde huzursuz bir hava hakim olurken, 5 haftadır 3 puan yüzü görmeyen yönetimin Mehmet Özdilek’le yollarını ayırmayı düşündüğü hatta Başkan Ali Çetin’in Abdullah Avcı ile temasa geçtiği öğrenildi. Devre arasında Onazi, Ben Youssef ve Özgür Çek gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katmasına karşın galibiyet serisi yakalayamadığı gibi sürekli aşağıya doğru bir iniş yaşayan Denizlispor’un Abdullah Avcı’yla görüştüğü belirtilirken, başarılı çalıştırıcının kendisine yapılan teklifi reddettiği bildirildi.

MEHMET ÖZDİLEK KADRONUN HAKKINI VEREMİYOR DÜŞÜNCESİ VAR

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen Avcı’nın Avrupa’ya göz kırptığı ifade edilirken, Denizlispor yönetiminin Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuca göre Mehmet Özdilek ile yola devam edip etmeme kararını bir kez daha düşünecekleri kaydedildi.