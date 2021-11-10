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Spor

Kadroya alınmayan Babel şaşkın!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrılmadığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:24
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Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, milli takıma seçilmediği için hayal kırıklığına uğradığını ancak umudunu hala koruduğunu söyledi.

AD'ye konuşan Babel, "Hollanda Milli Takımı'na henüz kapılarımı kapatmadım. Bir süredir milli takıma seçilmediğim doğru ama futbolda böyle şeyler her an değişebilir." dedi.

34 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım. Çünkü, eleme maçlarında çok iyi performanslar sergilemiştim. Ancak pandemi nedeniyle EURO 2020 bir yıl ertelenince benim için bir talihsizlik oldu ve kadroya alınmadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Babel, kariyerinde 69 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve 10 gol attı.

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