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Spor

Kadroya sil baştan yeni düzen! Galatasaray'da değişim çok yakın

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın milli yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor. Sarı kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimlerin bir hayli fazla olması nedeniyle gelecek sezon kadroda büyük değişim bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam30 Mayıs 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Kadroya sil baştan yeni düzen! Galatasaray'da değişim çok yakın
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Süper Lig'de F.Bahçe ile girdiği yarışı 102 puanla rekor kırıp kazanan Galatasaray, iki sezondur önemli ölçüde koruduğu kadrosunda yenilenmeye gidecek. Sarı kırmızılılarda öncelik; gelen teklifleri değerlendirmek isteyen futbolcular. Yönetim, bu noktada doğru anlaşmaların altına imza atarak kasasını doldurmak hedefinde. Gelecek olan parayla ise eksilen mevkilere, Şampiyonlar Ligi'nde kora kor mücadele edebilecek bir takım yaratmak isteniyor. Burada belirleyici rol, özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı gibi Türk yıldızlara gelecek teklifler olacak

KEREM VE BARDAKCI AVRUPA'YA

Transfer gündemi yoğun olan Aslan'da ayrılması beklenen oyuncuların başında Aktürkoğlu geliyor. Daha önce Avrupa'da oynama isteğini çokça dillendiren 25 yaşındaki kanat için Real Sociedad'ın 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. Aslan bu rakamı artırmak istiyor. Ayrılığı söz konusu olan bir diğer Türk ise Abdülkerim Bardakcı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen başarılı savunmacı, sözleşme uzatmasına rağmen kulübün yararına olacak teklifte ayrılma hesapları yapıyor. Mertens ise maaşı dışında 1 milyon euro imza parası istiyor.

ZİYECH İLE ZAHA TUTULMAYACAK

Aslan'ın sezon başında bonservissiz transfer ettiği Wilfried Zaha ve bedelsiz kiraladığı Hakim Ziyech, ayrılması kesin olan yabancı isimler. Cim-Bom, maliyeti yüksek olan ve tam olarak bekleneni veremeyen iki yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak. Zaha'ya, Galatasaray'a kadar tüm kariyerini geçirdiği İngiltere'den teklifler var. Ziyech ise Hollanda ve Suudi Arabistan takımlarının çok yakın takibinde. As mevkileri kanat olan iki yabancı futbolcudan çıkılması halinde; Aston Villa'daki kiradan dönecek olan İtalyan Nicolo Zaniolo'nun kadroya monte edilmesi kuvvetle muhtemel.

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