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Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Football Channel’e konuşan Kagawa, “Beşiktaş’a gelerek doğru bir tercih yaptım. Burada kalmayı isterim” yorumunu yaptı.

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JAPON basınından Football Channel’e konuşan Shinji Kagawa, Başakşehir maçını da değerlendirdi. Kagawa, “Savunmacı değilim ama sakatlanan Medel’in yerine bir süre defans yaptım. Başakşehir’in güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk, sabırla savaştık. Taraftarımızın gücüyle kazandık” dedi. Kagawa, “Her gün yeni bir ilham alıyorum. 6 maç kaldı. Daha çok şans bulacağıma inanıyorum. Beşiktaş’ta kalmayı isterim. Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım. Son günlerde elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka alternatif yok. Transfer konusunu düşünmek istemiyorum. Olumsuz düşüncelerim yok” yorumunu yaptı.
 
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