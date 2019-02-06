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Kagawa çılgınlığı

Siyah-Beyazlı yönetim, cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi 25’er bin Kagawa forması ve tişörtü bastıracak. Maç biletlerinin de tükendiği bildirildi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA ara transferin son gününde kadroya katılan Shinji Kagawa çılgınlığı yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar’da ilk kez forma giydiği Akhisar deplasmanında oyuna girdikten 19 saniye sonra golünü atan, ardından 2 dakika sonra da serbest atıştan fileleri bir kez daha havalandıran Japon futbolcu için Bursaspor maçına yönelik özel hazırlıklar yapılıyor. 

BİLETLER TAMAMEN TÜKENDİ

Yönetimin, taraftarların Akhisar’a attığı 2 golün ardından “Shinji bom bom” şarkısı bestelediği Kagawa için cumartesi akşamı Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada 25 bin forma ve 25 bin de tişört bastırma kararı aldığı bildirildi. Kagawa’nın kendi seyircisi önünde çıkacağı Bursa karşılaşması için kombine kartlar dışında kalan yaklaşık 10 bin biletin tamamının da satıldığı kaydedildi.

CANER KESİK, KAGAWA SOLDA

Kartal’da Akhisar mücadelesi sonrası “Kendi taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyen Shinji Kagawa’nın Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Bursaspor önünde ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor. Güneş’in Burak Yılmaz’a da 11’de yer vereceği, geçen hafta sol açıkta görev yapan Caner Erkin’i ise kulübeye çekeceği öğrenildi. Kagawa’nın sol açıkta görev yapacağı ifade edildi. 

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