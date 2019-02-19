Kagawa ile devam

DORTMUND’DAN kiralanan Shinji Kagawa’nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hakkında konuşan Başkan Fikret Orman “Kagawa kaliteli bir futbolcu. Biz ondan memnunuz, Kagawa’nın da burada mutlu olması önemli. Şu ana kadar tamamen adapte olamadı. Fenerbahçe maçı onun için bir fırsat. Sezon sonunda o ve biz de mutlu olursak karşılıklı anlaşarak yola devam edebiliriz. Japonya’dan oyuncu almak için oyuncu almayız. Beşiktaş’ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olması önemli ” dedi.