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Kagawa İspanya Ligi'nde oynamadan emekli olmak istemiyor

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Dortmund'un Japon futbolcusu Shinji Kagawa'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirtildi.

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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan ve yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Shinji Kagawa'nın Dortmund kariyeri sona ermek üzere.

Alman basınının haberine göre Dortmund, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Japon futbolcuyla yollarını devre arasında ayıracak.

Bu sezon sadece 98 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki Japon orta saha ile Bundesliga ekibi Stuttgart ve La Liga takımlarının ilgilendiği kaydedildi.

''İSPANYA'DA OYNAMADAN EMEKLİ OLMAM''

Öte yandan Japon futbolcunun aklında İspanya var. Nikkan Sports'a konuşan Kagawa, Dortmund'dan ayrılacağını doğrularken ''Takımda oynayamıyorum ve bu sorunu hemen çözmek istiyorum. Takım değiştirmek en mantıklı seçenek gibi gözüküyor. Yeni bir maceraya hazırım. Dortmund ve Manchester United'da oynadım. Başka bir ülkeden oynamaktan korkmuyorum. İspanya'da oynamayı her zaman düşünmüşümdür. İspanya'da oynamadan kariyerimi bitirmem.'' sözlerini kullandı.

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