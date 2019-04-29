Kagawa'dan şampiyonluk sözleri

4-1 kazandıkları Ankaragücü maçında oyuna sonradan girip son golün asistini yapan Kagawa, ''Son birkaç maçtır skora katkı sağlayamıyordum. Yaptığım asist o yüzden iyi oldu. Sonraki haftalarda devamını da getirmek istiyorum. Sürekli takıma skor katkısı sağlamak amacındayım.'' sözlerini kullandı.

''TAKIM HALİNDE SAVAŞACAĞIZ''

Haftaya oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Japon futbolcu, ''Son haftalarda 90 dakika takımda kalamıyorum ama takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Galatasaray maçı çok zor geçecek. Haftaya takım halinde savaşacağız.'' şeklinde konuştu.

''ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK...''

Galatasaray forması giyen vatandaşı ve yakın arkadaşı Yuto Nagatomo için de görüşlerini aktaran Kagawa, ''Nagatomo ile ilk kez resmi bir maçta rakip olacağız. Başka takımların oyuncusuyuz. Sahaya çıktığımızda işler değişir. Maçın ardından tekrar sarılırız ama maç içinde hata yapma şansımız yok. 45, 60, 70 dakika ne kadar oynarsam fark etmez kazanmak için oynayacağım. Şampiyon olmak istiyorsak kazanmak zorundayız.'' dedi.

(Sporx)