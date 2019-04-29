24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9494
  • 6,6598
  • 244.655
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kagawa'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, Japonya basınına açıklamalarda bulunurken hem Beşiktaş günleri hem de Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

4-1 kazandıkları Ankaragücü maçında oyuna sonradan girip son golün asistini yapan Kagawa, ''Son birkaç maçtır skora katkı sağlayamıyordum. Yaptığım asist o yüzden iyi oldu. Sonraki haftalarda devamını da getirmek istiyorum. Sürekli takıma skor katkısı sağlamak amacındayım.'' sözlerini kullandı.

''TAKIM HALİNDE SAVAŞACAĞIZ''

Haftaya oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Japon futbolcu, ''Son haftalarda 90 dakika takımda kalamıyorum ama takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Galatasaray maçı çok zor geçecek. Haftaya takım halinde savaşacağız.'' şeklinde konuştu.

''ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK...''

Galatasaray forması giyen vatandaşı ve yakın arkadaşı Yuto Nagatomo için de görüşlerini aktaran Kagawa, ''Nagatomo ile ilk kez resmi bir maçta rakip olacağız. Başka takımların oyuncusuyuz. Sahaya çıktığımızda işler değişir. Maçın ardından tekrar sarılırız ama maç içinde hata yapma şansımız yok. 45, 60, 70 dakika ne kadar oynarsam fark etmez kazanmak için oynayacağım. Şampiyon olmak istiyorsak kazanmak zorundayız.'' dedi.

(Sporx)

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

'20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz'

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ryan Babel geleceği ile ilgili konuştu

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren dev projeyi açıkladı

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

2 KHK'lı HDP'linin mazbatası iptal

3 gün sonra acı haber

3 gün sonra acı haber
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Adını Osmanlı padişahından aldı, sevdasından vazgeçilmiyor!

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA