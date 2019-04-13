Kagawa'ya Premier Lig'den talip çıktı

Başkan Fikret Orman’ın Borussia Dortmund’dan tapusunu almak istediği Japon yıldız, Leeds United’ın transfer listesinde… Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın bonservisini alma konusunda sıkıntı yaşadığı Kagawa için Premier Lig'den Leeds’in dışında iki kulübün daha 10 milyon euroya yakın bonservis ödeyebileceğinin altı çizildi.

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