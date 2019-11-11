23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7824
  • 6,3779
  • 271.52
  • 102696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kahramanmaraşspor maçında hat-trick yapan Batuhan Karadeniz, ligde 9 maçta 8 gole ulaştı

Bandırmaspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maça Batuhan Karadeniz damga vurdu. Golcü futbolcu, hat-trick yaparak takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Bandırmaspor formasıyla fırtınalar estiren Batuhan bir kez daha en çok konuşulan isim oldu.

TFF 2. Lig'de Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor maçında sahneye çıkan Batuhan bu kez de hat-trick yaptı.

Bandırmaspor'un deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta takımının tüm gollerini kaydeden Batuhan yükselen formunu sürdürdü.

Bu sezon lig ve kupa dahil toplam 10 maça çıkan eski Beşiktaşlı, resmi mücadelelerdeki 9. golünü kaydetti.

1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Bandırmaspor'un 12 maç sonunda 24 puanı bulunuyor. Ligde üçüncü sırada bulunan bordo beyazlı ekipte Batuhan Karadeniz'in bu performansı takımın en büyük dayanak noktası konumunda.

(Fanatik)

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

11 milyon fidan toprakla buluşuyor: Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor: Törene Başkan Erdoğan da katılıyor

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Örgüte 'Kıran' darbesi: İmha edildiler

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA