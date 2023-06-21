Kai Havertz adım adım Arsenal'e

İngiltere Premier Ligde tüm sezon şampiyonluk yarışında bulunan ama son anlarda sezonu 2. sırada bitiren Arsenal gelecek sezon transferleri için kolları şimdiden sıvadı.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Ligde iddialı bir kadro kurmak isteyen Arsenal'in, Kai Havertz'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi

75 MİLYON EURO

The Atletic'in haberine göre Arsenal daha önceden kişisel şartlarda anlaştığı Havertz için Chelsea'yle de anlaştığını söyledi.

Habere göre Arsenal 24 yaşındaki Alman yıldız için Chelsea'ye 75 milyon euro ödeyecek. Chelsea 3 sezon önce kadroya kattığı Kai Havertz için 80 milyon euro ödemişti.

Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kai Havertz'in bonservisine toplamda 155 milyon euro ödenmiş olacak ve en çok bonservis bedeli ödenmiş oyunculardan birisi olacak.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kai Havertz bu sezon Chelsea formasıyla 49 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.