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Spor

Kaka'dan Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması

Efsane futbolcu Kaka, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya Fenerbahçe'deki geleceği için şans diledi.

1 Haziran 2024 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Kaka'dan Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması
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Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocayı anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.

KAKA: "MOURINHO HER ZAMAN KAZANMAK İSTER"

Kaka, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.

"FENERBAHÇE'DE ŞANS DİLİYORUM"

Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

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