19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7201
  • 6,3017
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kalan sağlar Cim-Bom’un

Aslan’da Club Brugge maçı öncesi 5 sakat, 1 cezalı, 4 de listede olmayan oyuncu var. Terim, gözden çıkardığı Belhanda’ya yarın mecburen şans verecek. Muslera’nın durumu da belirsiz.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de Başakşehir’e yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray’da rota yarın Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’le Avrupa Ligi’ne kalma yolunda Türk Telekom Stadı’nda oynanacak kritik maça çevirilirken, eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar’da Emre Akbaba, Radamel Falcao, Florin Andone, Cristian Luyindama, Şener Özbayraklı sakat, Steven Nzonzi ise cezalı. Ayrıca son haftalarda iyi bir form yakalayan Ahmet Çalık ile birlikte Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz da listede yok.

TERİM’İN ELİNDE SADECE 15 OYUNCU VAR

Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden İstanbul’daki Real Madrid maçında taraftarlarla küfürleştiği için gözden çıkardığı ve devre arasında “Satılsın” raporu verdiği Younes Belhanda’ya mecburiyetten Club Brugge karşılaşmasında ilk 11’de yer verecek. Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor. “Kalan sağlar bizimdir” mantığı ile hareket edecek olan Terim’in Belçika ekibine karşı sahaya sürmek için 2’si kaleci olmak üzere elinde 15 oyuncu bulunuyor.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

F.Bahçe deplasmanda kayıp

F.Bahçe deplasmanda kayıp

Cezaevinden çıktı, duruşmadaki şahidi vurdu

Cezaevinden çıktı, duruşmadaki şahidi vurdu

Kahreden kaza! 3 yaşındaki kızını vurdu

Kahreden kaza! 3 yaşındaki kızını vurdu

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı
 

POPÜLER HABERLER

ABD uçak gemisi Körfez´de İran´a meydan okuyor! Peki İran atağa geçer mi?

ABD uçak gemisi Körfez´de İran´a meydan okuyor! Peki İran atağa geçer mi?

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA