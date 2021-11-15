Kalçasından sakatlanan Louis van Gaal golf arabasıyla idman yaptırdı

Star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:31

Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında yarın Norveç'i konuk edecek Hollanda Milli Futbol Takımı'nda talihsiz bir olay yaşandı.

KALÇASININ ÜZERİNE DÜŞEN LOUİS VAN GAAL HASTANELİK OLDU!



Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, dün yapılan antrenmanın ardından bisikletle takımın kamp yaptığı otele döndü ve bisikletini bırakmak üzereyken kayarak yere düştü. Kalçasından sakatlanan 70 yaşındaki teknik adamın hastaneye kaldırıldığı ancak ameliyat olmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ortaya çıktı.



"VAN GAAL TEKERLEKLİ SANDALYEDE"



Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Louis van Gaal yürüyemiyor ve tekerlekli sandalyede. Yarın oynanacak Norveç maçına gelmek için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANA GOLF ARABASIYLA GELDİ

Hollanda'nın bugünkü antrenmanında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmayan van Gaal, yardımcı antrenör Henk Fraser'ın kullandığı bir golf arabasıyla idman sahasına geldi. Hollandalı hoca, diğer yardımcısı Danny Blind'in yaptırdığı antrenmanı takip etti.