Spor

Kaleci kalesini terk etti, gol geldi Gaziantep–Eyüpspor maçında sıra dışı anlar

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'nın konuğu oldu. İstanbul ekibi karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın son bölümü beklenmedik bir olaya sahne oldu.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Kaleci kalesini terk etti, gol geldi Gaziantep–Eyüpspor maçında sıra dışı anlar
Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. İstanbul ekibi mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon, karşılaşmaya damga vurdu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, dakika 10'da penaltıdan Umut Bozok ile 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 90+6. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.

İLGİNÇ ANLAR!

Gaziantep FK-Eyüpspor maçının son anlarında oyuncular arasında tartışma çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Eyüpspor kalecisi Felipe kalesinden çıkarak olay yerine gitti.

Gaziantep FK forması giyen Boateng ise bu sırada boş kaleye golünü attı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 12 yaptı. Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.

(Fotoğraf: beIN Sports)

