Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. İstanbul ekibi mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon, karşılaşmaya damga vurdu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, dakika 10'da penaltıdan Umut Bozok ile 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 90+6. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
İLGİNÇ ANLAR!
Gaziantep FK-Eyüpspor maçının son anlarında oyuncular arasında tartışma çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Eyüpspor kalecisi Felipe kalesinden çıkarak olay yerine gitti.
Gaziantep FK forması giyen Boateng ise bu sırada boş kaleye golünü attı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 12 yaptı. Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.
(Fotoğraf: beIN Sports)