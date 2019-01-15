Kaleci Kameni Fener’den ayrıldı
KAMERUN basını, kaleci Carlos Kameni’nin 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda oynamak için Fenerbahçe ile olan kontratını feshettiğini ve sürekli oynayacağı bir takım arayışına girdiğini iddia etti.
- StarSpor
Fransız basınında da yer alan haberlere göre 34 yaşındaki Kameni’nin 2020’ye kadar olan kontratını sonlandırdığı ifade edildi. Borservizsiz Fener’e gelen yıllık 2.2 milyon euro kazanan Kameni’nin Fener’e dakikası 2 bin 426 euroya geldi.
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