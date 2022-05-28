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Spor

Kaleci Munir Mohammedi Hatayspor'dan ayrıldı

Hatayspor'da kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
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İki sezondur Hatayspor formasını terleten Faslı kaleci Munir Mohammedi ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki kaleci ile yeniden anlaşılamadı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün menfaati doğrultusunda ayrılığın gerçekleştiği belirtilerek, "Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Faslı kaleci, Hatayspor ile 2 sezonda toplam 72 maça çıkarken, bu müsabakalarda 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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