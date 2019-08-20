Kaleci Volkan Muhammed’i bekliyor
BEŞİKTAŞ’IN Başakşehir’den istediği kaleci Volkan Babacan transferinin Muhammed Şengezer’e endeksli olduğu öğrenildi.
- Star
Başakşehir, Bursaspor’un genç kalecisini kadrosuna katmak için bir süredir uğraşıyor. Turuncu-Lacivertliler, Muhammed’i transfer ederse, Volkan’a Beşiktaş izni çıkacak.
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