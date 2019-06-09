Kalemize duvar ördük

MİLLİLER savunmada destan yazıyor. Elemele 3’te 3 ile başlayan Ay-Yıldızlılar’ın bu başarısında kaleci Mert Günok ve savuma oyuncuları en önemli etken oldu. 2-0’lık Arnavutluk, 4-0’lık Moldova ve 2-0’lık Fransa maçlarında kaleyi Mert korudu. Savunma dörtlüsü de çok ufak bir detay dışında değişmedi. Kaan Ayhan ile Merih Demiral savnumanın göbeğinde, Hasan Ali ise sol bekte 3 maçta da görev yapan isimler oldu. Sadece sağ bekte ilk Arnavutluk maçında Gökhan Gönül 11’de yer alırken, sakatlanınca yerine Zeki Çelik girdi. Zeki sonraki iki maçta da savunma dörtlüsünü tamamlayan isim oldu. Bu dörtlü dünya şampiyonu Fransa’ya 90 dakikada sadece 4 şut imkanı tanırken, bunKaleci Mert Günok, Fransız forvetlere gol imkanı tanımadı. ların hiçbiri kaleyi bile bulmadı.