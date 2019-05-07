Kaleye panter arayışı

ENERBAHÇE, Kasımpaşa galibiyetiyle ligde daha rahat bir konuma gelirken, transfer çalışmaları da yavaş yavaş öne çıkmaya başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaptığı değerlendirme sonrasında Kaleci Harun’un yanına çok yetenekli bir ismin daha transfer edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Harun’un zaman zaman ciddi hatalar yapması nedeniyle kaleyi sağlama almak isteyen Fenerbahçe’de şu anda 3 yerli ismin gündeme geldiği, yabancı kaleci arayışının da olduğu öğrenildi.

GÖKHAN 10 MAÇTA KALEYİ KAPATTI

Kanarya’nın kaleci listesinin en başındaki isim Malatyasporlu Ertaç Özbir. 29 yaşındaki file bekçisi bu sezon 11 lig maçında 11 gol yerken, kalesini 4 maçta gole kapattı. Adaylar arasında yer alan Rizesporlu 24 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan. ligde 31 maçta 40 gol yerken, 10 maçta kalesinde duvar ördü. Ankaragücü’nde forma giyen 21 yaşındaki Altay Bayındır aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da düşünülüyor. Altay bu sezon ligde 17 kez kaleye geçti, 28 gol yedi, 5 maçta rakip golcülere “dur” dedi.