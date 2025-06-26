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Spor

Kaleye sürpriz isim! Galatasaray'da yeni hedef Kevin Mier

Fernando Muslera'nın ardından kaleci transferine hız veren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip, Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki genç yıldız Kevin Mier'i gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Haziran 2025 Perşembe 08:58 - Güncelleme:
Kaleye sürpriz isim! Galatasaray'da yeni hedef Kevin Mier
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ter-Stegen ve Emiliano Martinez gibi isimlere yönelmişti. İki yıldız kaleci için bilgi alan Sarı-Kırmızılılar, yüksek maliyet nedeniyle bu oyunculardan vazgeçti. Djordje Petrovic için Chelsea ile de temas kuran Aslan, 25 milyon euroluk yüksek bonservis beklentisi sonrası bu oyuncudan da çekildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Cim-Bom, Cruz Azul'un kalesini koruyan Kevin Mier'i ilk hedef haline getirdi. 25 yaşındaki oyuncu için bilgi alındığı ve yakın zamanda temasların başlayacağı bildirildi. Haberde, konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Kolombiya'nın Barrancabermeja kentinde doğan yetenekli kaleci Kevin Leonardo Mier Robles, bir sonraki büyük hamlesini düşünürken Avrupa'da ilgi odağı oldu. Meksika ekiplerinden Cruz Azul'da forma giyen kaleci, gelecek sezon için Galatasaray'ın radarına girmeyi başardı. Türk kulübü, Muslera'nın boşluğunu yetenekli bir isimle doldurmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın, Kevin Mier için temaslarda bulunacağı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kolombiyalı kaleci, teklife sıcak bakabilir."

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