Kalkavan ‘penaltı VAR’ dedi

Star Spor 23.12.2019 00:12 - Güncelleme: 23.12.2019 00:12

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı’nda oynanan derbinin ilk yarısında VAR’lık bir pozisyon yaşandı. 18. dakikada gelişen Fener atağında Gustovo ortayı yaptı, Pedro Rebocho topu elle oynayınca ayağıyla müdahale edemedi. Hakem Cüneyt Çakır önce oyunu devam ettirdi ancak sonra VAR hakemi Mete Kalkavan’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular hakem Çakır’a itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Atışı kullanan Max Kruse, derbide Kanarya’yı 1-0 öne geçirdi.