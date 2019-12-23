İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9414
  • EURO
    6,5856
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
Spor

Kalkavan ‘penaltı VAR’ dedi

Maçın 18. dakikasında yapılan ortada Fenerli oyuncular Rebocho’nun topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.

Star Spor23.12.2019  00:12 - Güncelleme: 23.12.2019  00:12

FENERBAHÇE ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı’nda oynanan derbinin ilk yarısında VAR’lık bir pozisyon yaşandı. 18. dakikada gelişen Fener atağında Gustovo ortayı yaptı, Pedro Rebocho topu elle oynayınca ayağıyla müdahale edemedi. Hakem Cüneyt Çakır önce oyunu devam ettirdi ancak sonra VAR hakemi Mete Kalkavan’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular hakem Çakır’a itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Atışı kullanan Max Kruse, derbide Kanarya’yı 1-0 öne geçirdi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş
Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası
Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu: Türkiye ile iş birliği yapacağız
Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu: Türkiye ile iş birliği yapacağız

Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu: Türkiye ile iş birliği yapacağız

Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar
Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar

Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.