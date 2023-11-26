Geçen senelerde ligde bir sezonda 24 kez fileleri havalandıran kiralık golcüsü Alexander Sörloth'u elinde tutamayan Trabzonspor, Paul Onuachu'da daha temkinli davranmaya kararlı. Ancak Karadeniz temsilcisinde yeniden piyasasını artıran Nijeryalı, Sörloth gibi, Trabzon'da kalmak konusunda net değil.

KARARI SEZON SONUNDA

Gelecek sezona bordo-mavililerde devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken 2.01'lik forvet, Nijerya basınına yaptığı açıklamada kararını ligin sonunda vereceğini söyledi.

Onuachu'nun bonservisi için Southampton, geçen sezon Belçika temsilcisi Genk'e 18 milyon Euro ödedi. İngiliz ekibinde 12 maça çıkan Onuachu, gol ve asist olarak skor katkısı sağlayamadı.

Kiralandığı Trabzonspor'da gösterdiği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına giren Onuachu, Trabzon'da 9 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.