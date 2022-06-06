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Spor

Kalp krizi geçiren Real Madrid'in hocası Pablo Laso'dan iyi haber

Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Pablo Laso'nun 5 Haziran'da geçirdiği kalp krizinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
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İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Madrid'deki La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde tedavi görev Laso'nun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumunun iyi yönde gelişmeye devam ettiği belirtildi.

Kalp kateterizasyonu yapılan 54 yaşındaki Laso'nun, kardiyoloji bölümünde tedavisi sürüyor.

Diğer yandan, İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Real Madrid'de Pablo Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlara takımın başında çıkacak.

Real Madrid, yarın deplasmanda oynayacağı maçta Boskonia'yı yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

Laso, 5 Haziran Pazar sabahı evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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