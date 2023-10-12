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Spor

Kalvin Phillips için sürpriz iddia

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'in Bayern Münih'e transfer olabileceği öne sürüldü.

12 Ekim 2023 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Kalvin Phillips için sürpriz iddia
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Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kalvin Phillips için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz oyuncunun Manchester City'den sonraki durağının Bayern Münih olabileceği öne sürüldü.

Bild gazetesinde yer alan habere göre; Manchester Cityli Kalvin Phillips, Bayern Münih'in kış transfer döneminin hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.

Orta saha arayışını sürdüren Alman devinin, 27 yaşındaki orta saha için girişimlere başlayabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City'de 5 karşılaşmaya çıkan Phillips, sadece 167 dakika süre aldı. İngiliz oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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